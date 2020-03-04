Рада соберется еще на одно внеочередное заседание: будут рассматривать недоверие Рябошапке

В четверг парламент будет работать в пленарном режиме на утреннем и вечернем заседании, а после его окончания состоится внеочередное.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил, что внеочередное заседание парламента состоится завтра, 5 марта, в 18.30, на нем будет рассматриваться вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Как передает корреспондент УНИАН, спикер отметил, что он созывает внеочередное пленарное заседание парламента по требованию 152 народных депутатов (для созыва внеочередного заседания необходимо минимум 150 подписей парламентариев).

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По его словам, на нем будет рассмотрен один вопрос - о выражении недоверия генпрокурору Рябошапке.

Разумков поручил руководителю аппарата Верховной Рады обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания 5 марта.

Как известно, завтра парламент работает в пленарном режиме на утреннем и вечернем заседании.

Вечернее заседание заканчивается в 18 часов, а внеочередное состоится в 18.30.

Как сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту на пленарном заседании рассмотреть проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.