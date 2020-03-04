Депутаты "слили" в сеть список новых министров (фото)

Представление о новых назначениях уже подписано новым премьер-министром Денисом Шмигалем.

Сразу два депутата из фракции «Батькивщина» Алена Шкрум и Алексей Кучеренко опубликовали в сети представление с утвержденным новым премьером Денисом Шмигалем составом Кабинета министров.

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Так, в новое правительство могут попасть: Вадим Пристайко – вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Украины; Алексей Резников – вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также Михаил Федоров – министр цифровой трансформации; Арсен Аваков – министр внутренних дел; Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов; Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта; Илья Емец – министр здравоохранения; Владислав Кликлий – министр инфраструктуры; Марина Лазебная – министр социальной политики; Денис Малюська – министр юстиции; Олег Немчинов – министр Кабмина; Игорь Уманский – министр финансов; Алексей Чернышев – министр развития общин и территорий.

Отметим, что в обоих случаях представление уже подписано новым премьер-министром Денисом Шмигалем.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины на внеочередной сессии 4 марта назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, предварительно уволив с этой должности Алексея Гончарука.