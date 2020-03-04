Зеленский предложил Раде назначить Шмыгаля на должность премьера

Президент выразил надежду, что в Украине появится наконец-то «правительство для людей».

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде поддержать назначение Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на внеочередном заседании Верховной Рады.

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«Я считаю, что предыдущее правительство делало все возможное, но сегодня украинцам нужно правительство, который сделает невозможное. Надеюсь, что именно таким и будет следующий Кабинет министров Украины. За эти годы у нас было очень много правительств: правительство технократов и правительство казнокрадов, правительство спасения, правительство «крепких хозяйственников», правительство «спасения крепких хозяйственников» и прочее», - заявил он.

Президент выразил надежду, что в Украине появится наконец-то «правительство для людей».

Уважаемые народные депутаты, по предложению депутатской фракции «Слуга народа»... я вношу на рассмотрение ВР представление о назначении премьер-министром Украины Дениса Анатольевича Шмыгаля», - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком.