Ермак провел встречу с министром иностранных дел Швеции

Стороны обсудили перспективы расширения деятельности шведских инвесторов в Украине и дальнейшую активизацию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, Ермак поблагодарил за крепкую поддержку Украины со стороны шведского правительства, прежде всего за последовательную позицию Швеции по поддержке восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны, а также помощь правительству Украины в проведении реформ.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. "Руководительница внешнеполитического ведомства Швеции подчеркнула полную поддержку усилий президента Украины для обеспечения мирного урегулирования", - говорится в сообщении.

Министр подтвердила также позицию ее государства по сохранению санкций против России до полного выполнения Минских договоренностей. В этом контексте особое внимание было уделено предстоящему председательству Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

Стороны также обсудили перспективы расширения деятельности шведских инвесторов в Украине и дальнейшую активизацию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.