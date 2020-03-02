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Ермак провел встречу с министром иностранных дел Швеции

17:08, 02 марта 2020
Политика
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Руководитель ОП встретился с министром иностранных дел Швеции / Фото: УНИАН

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, Ермак поблагодарил за крепкую поддержку Украины со стороны шведского правительства, прежде всего за последовательную позицию Швеции по поддержке восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны, а также помощь правительству Украины в проведении реформ.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. "Руководительница внешнеполитического ведомства Швеции подчеркнула полную поддержку усилий президента Украины для обеспечения мирного урегулирования", - говорится в сообщении.

Министр подтвердила также позицию ее государства по сохранению санкций против России до полного выполнения Минских договоренностей. В этом контексте особое внимание было уделено предстоящему председательству Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

Стороны также обсудили перспективы расширения деятельности шведских инвесторов в Украине и дальнейшую активизацию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

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