Вехи недели. Пожар с продолжением, замена на Донбассе и реанимация на левом фланге

Огромный пожар на нефтебазе, унесший жизни нескольких пожарных и продемонстрировавший неэффективность службы спасения и управления инфраструктурой, может получить развитие в несколько иной плоскости. Дело не только в преследовании собственников компании «БРСМ-Нафта», к которым причисляют бывшего министра ТЭК Эдуарда Ставицкого.

Глава СБУ Валентин Наливайченко полон решимости вывести на чистую воду бывшего заместителя генерального прокурора, причастного к строительству нефтебазы в запрещенном для этого месте. Правда, глава украинских спецслужб на этой неделе был активен и в других направлениях. Его подчиненные задержали самый крупный в истории Украины груз героина. Наливайченко уволил всех руководителей Департамента по борьбе с коррупцией и предложил брать под стражу лишенных иммунитета парламентариев прямо на их рабочем месте. Такая активность, как представляется, - неспроста.

Президент и спикер парламента тем временем сосредоточились на децентрализации как панацее от существующих государственных проблем. Петр Порошенко не сомневается, что Верховная Рада отправит на экспертизу Конституционного Суда предложения, призванные обеспечить перенос центра власти на места. Владимир Гройсман напомнил, что 4 из 5 местных бюджетов являются дотационными. Арсений Яценюк в эфире 5 канала также добавил, что недавние решения позволили увеличить местные бюджеты на треть и это, как представляется, еще не предел.

В свете маневров вокруг местной власти интересным выглядит назначение Павла Жебривского главой Донецкой ОГА. Жебривский – давний соратник Порошенко, который будет гнуть на Донбассе президентскую линию. Тут любопытно, будет ли он действовать согласованно с Геннадием Москалем, реализовывая не так давно анонсированные мероприятия по усилению экономической блокады Донбасса. Судя по тому, что лидеры сепаратистов заговорили о возможности широкомасштабных боевых действий, им это назначение пришлось не по душе.

Арсений Яценюк и Наталья Яресько отработали тандемом в Вашингтоне, проведя непростые, но успешные переговоры с МВФ. Левые политики на этот успех правительства миллионеров ответили созданием собственного тандема – Петра Симоненко и Натальи Витренко под названием «Левая оппозиция». Хотя история отношений Петра Николаевича и Натальи Михайловны знавала разные времена, сегодня ветераны левого движения решили держаться вместе, спекулируя на росте недовольства среди миллионов украинцев. Если честно, не совсем понятно, почему на левом фланге пытаются вдохнуть новую жизнь в заметно потрепанных политиков, а не дают дорогу новым политическим персонажам.

Евгений Магда