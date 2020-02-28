Выскочил на стол и обливал водой: нардеп из "Слуги народа" проказничал в мэрии Мелитополя (видео)

Мотивы такого поведения нардепа пока неизвестны.

Народный депутат фракции «Слуга народа» Владимир Крейденко устроил дебош во время заседания мэрии Мелитополя.

Об этом сообщает ria-m.tv.

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Отмечается, что накануне приезда нардепа возле мэрии проходило сразу несколько митингов, в частности против введения рынка земли. При этом, по словам местных журналистов, Крейденко позвал отдельную группу митингующих, которые в 2014 году были замечены на проведении «русской весны».

Депутат прибыл на заседание рады заранее, поэтому админздание было закрыто. Тогда «Крейденко начал выбивать дверь руками и ногами на глазах у полиции». В ответ на призывы правоохранителей прекратить действия, тот сказал, что напишет заявление за якобы препятствование деятельности депутата ВР.

Уже в конференц-зале депутат занял кресло председательствовавшего на сессии чиновника, где и произошла потасовка сторонников и противников Крейденко. Сам депутат во время короткой словесной стычки встал с кресла и вылез на стол, но его остановили.

По словам СМИ, конфликт между местными и депутатом сопровождался руганью, кулаками и водой, которую Крейденко вылил на оппонента.

Мотивы такого поведения нардепа пока неизвестны.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Куницкий попал в скандал в одном из кафе Харькова.