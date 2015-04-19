На Харьковщине планируют создать три линии обороны на границе с Россией



Об этом заявил председатель Харьковской областной госадминистрации Игорь Райнін в интервью телеканалу ”24”.

Первая линия, по его словам, станет частью проекта ”Стена”, а вторую создадут подразделения Министерства обороны Украины.

Третью линию образует фортификационное сооружение ”форт Солнечный” на пересечении Харьковской окружной дороги и Белгородского шоссе. Его строительство планируется завершить к 25 апреля.

По словам Райнина, такие сооружения по согласованию с Генштабом в рамках территориальной обороны, возможно, будут сооружены и на других участках.

Председатель ОГА заявил, что первые опорные пункты в Харьковской области появятся к 1 мая. Также, по его словам, 31 опорный пункт руководство региона планирует построить в Луганской области.

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31 опорный пункт, как отметил Райнин, строится за счет средств бюджета, и деньги выделяются Кабинетом Министров Украины. Есть постановление правительства, согласно которому выделяется почти 900 млн грн на все 300 инженерных объектов вдоль линии разграничения.

«Средства выделены, но есть довольно длительная процедура использования бюджетных средств. На сегодня на счетах ХОГА их нет. Но все строительные организации Харьковской области работают в долг. Ни одна не отказала. И это характеризует увеличение уровня патриотизма. Сейчас работы выполнены на 5-7 млн грн», - сказал он.

Руководитель области добавил, что при строительстве ”Стены” у властей возникли затруднения в связи с тем, что приграничные земли находятся в частной собственности.

Ранее руководство Украины заявило о намерении построить современный мощный комплекс оборонительных сооружений на границе с Россией, проект получил название ”Стена”. Позднее его переименовали в ”Европейский вал”. Изначально предполагалось, что на реализацию этого проекта необходимо будет потратить 8 миллиардов гривен (около 360 миллиона долларов), однако премьер-министр страны Арсений Яценюк потребовал уменьшить его стоимость. На данный момент на украино-российском участке обустроено более 137 километров противотанковых рвов и более 86 километров инженерных заграждений.