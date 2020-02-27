Абсолютное большинство украинцев считают неуспешной борьбу с коррупцией - опрос

Также большинство украинцев не видят продвижения в расследовании резонансных уголовных дел.

Более 80% граждан считают неудачной борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 21 по 25 февраля.

"Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти неуспешная: так думают 83% участников исследования (в декабре было 76%), видят успех 12% (в декабре было 17%)", - добавили в КМИС.

Также, по данным социологов, большинство украинцев не видят продвижения в расследовании резонансных уголовных дел: так считают 80% опрошенных в феврале (в декабре их было 71%), отмечают успех только 11% (в декабре - 17%).

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КМИС с 21 по 25 февраля провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1,5 тыс. интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Как сообщал УНИАН, среди первоочередных изменений, которые ждут украинцы от президента - прекращение военных действий на востоке Украины, усиление борьбы с коррупцией, возрождение промышленности, повышение социальных стандартов и повышения качества медицины.