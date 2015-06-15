Никакого противостояния между Генпрокуратурой и СБУ нет — замгенпрокурора
Никакого противостояния между Генеральной прокуратурой и СБУ нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, комментируя вызов председателя СБУ Валентина Наливайченко на допрос в ГПУ.
“Никакого противостояния нет. Прокуратура и СБУ работают очень синхронно. Иногда есть качественное сотрудничество и результаты, иногда есть некоторые промашки. Но они не системные, и здесь нет никакого противостояния”, - сказал Сакварелидзе.
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Как сообщал УНИАН, 13 июня советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook отметил, что Наливайченко получил отказ Администрации президента Украины относительно его запланированного на 16-17 июня визита в США.
"Наливайченко получил повестку от следователя Генпрокуратуры, которая таким образом (!) реагирует на заявление председателя СБУ во время последнего заседания Кабинета министров относительно причастности бывшего руководства ГПУ к горящей нефтеналивной базы БРСМ», - написал Лубкивский.
Сегодня на 11.00 Наливайченко вызвали на допрос в Генпрокуратуру.