"Есть несколько кейсов по деоккупации": в СНБО заявили о работе над возвращением Крыма

Секретарь СНБО отметил, что в стратегии национальной безопасности присутствует вопрос Крыма.

У Совета национальной безопасности Украины есть несколько «кейсов» насчет деоккупации Крыма.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Liga.net.

«По деоккупации есть несколько кейсов. Я не могу их вам раскрывать. Они в работе. Она не всегда публична, потому что наша главная задача – вернуть наши территории», – сказал Данилов.

Он отметил, что в стратегии национальной безопасности присутствует вопрос Крыма.

«Это временно оккупированная территория, за которую несет полную ответственность РФ. Некоторые страны помогают нам и действительно являются партнерами. А есть страны, которые только говорят, что они партнеры, но делают то, что выгодно России. Можем ли мы их обвинять? Это морально-этический аспект», – добавил секретарь СНБО.