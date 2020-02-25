"США частично отстранились": эксперт объяснил слова Трампа о "примирении" между Украиной и РФ

При этом эксперт считает, что политические оппоненты Трампа внутри США не позволят ему оставить Украину без американской военной помощи.

Президент США Дональд Трамп заявлением о необходимости примирения между Украиной и Россией показал, что не желает вмешиваться в их конфликт.

Такое мнение высказал эксперт по вопросам международных отношений Тарас Семенюк, передает «Обозреватель». По его словам, США взяли паузу, чтобы две страны договорились между собой о региональной безопасности.

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"Я думаю, что Трамп исходит из прагматических позиций, мыслит глобально, а не регионально... Трамп стратегически заинтересован, в первую очередь, в союзе с РФ, особенно в плане экономики. Что касается глобальной военной безопасности, то он тоже понимает, что без России он не сможет вести нормальный диалог относительно Ирана, Китая и так далее", – заявил эксперт.

"Поэтому очевидно, что для Трампа украинско-российский конфликт является региональным конфликтом, который должен рано или поздно завершиться. Это в его парадигме", - отметил он.

Семенюк напомнил неоднократные заявления Трампа, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут договориться самостоятельно.

"Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты не хотят вмешиваться в переговоры, хотя у нас очень часто "сватают" США в нормандский или минский формат. Хочу напомнить, что у нас пока что нет замены Курту Волкеру, то есть нет человека, который бы был спецпредставителем. Это означает, что США частично отстранились от этого вопроса", - отметил эксперт.

В то же время, Семенюк считает, что политические оппоненты Трампа внутри США не позволят ему оставить Украину без американской военной помощи.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что хочет улучшения отношений между Украиной и Россией.

"Если Украина и Россия смогут разработать определенную сделку, где они ладят, для меня это было бы очень хорошо", – заявил американский президент.