Сгоревшая под Киевом нефтебаза принадлежала экс-министру Ставицкому - СБУ
Наливайченко заявил, что именно "эти миллиардеры" должны возместить убытки семьям пострадавших и бюджету.
Нефтебаза под Киевом, где произошел пожар, принадлежала экс-министру энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарду Ставицкому.
Как передает корреспондент УНИАН, заявил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сегодня на заседании правительства.
”Надо четко говорить, что вся это нефтебаза и подобные ей принадлежали бывшему министру энергетики Ставицкому. Второе - мы готовы вместе с МВД четко расследовать, как заместитель генпрокурора остановил расследование милиции, как он стал совладельцем такой нефтебазы и подобных нефтебаз. А главное, чтобы именно эти миллиардеры возместили убытки семьям и нашим гражданам, бюджету”, - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе ”БРСМ-Нафта” в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. В результате пожара погибли 5 человек.