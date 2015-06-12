Сгоревшая под Киевом нефтебаза принадлежала экс-министру Ставицкому - СБУ

Нефтебаза под Киевом, где произошел пожар, принадлежала экс-министру энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарду Ставицкому.

Как передает корреспондент УНИАН, заявил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сегодня на заседании правительства.

”Надо четко говорить, что вся это нефтебаза и подобные ей принадлежали бывшему министру энергетики Ставицкому. Второе - мы готовы вместе с МВД четко расследовать, как заместитель генпрокурора остановил расследование милиции, как он стал совладельцем такой нефтебазы и подобных нефтебаз. А главное, чтобы именно эти миллиардеры возместили убытки семьям и нашим гражданам, бюджету”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе ”БРСМ-Нафта” в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. В результате пожара погибли 5 человек.