ГСЧС временно приостановила тушение пожара на нефтебазе под Киевом
21:41, 11 июня 2015Политика
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ГСЧС временно приостановила тушение пожара нефтебазы под Киевом.
Тушение пожара приостановлено / ГСЧС, facebook.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, сегодня на брифинге вблизи места пожара нефтебазы под Киевом.
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«Ситуация постоянно мониторится, постоянно ведется наблюдение, в том числе и по угрозе возможных взрывов, поэтому временно тушение пожара приостановлено», - заявил он.
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