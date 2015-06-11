ГСЧС временно приостановила тушение пожара на нефтебазе под Киевом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, сегодня на брифинге вблизи места пожара нефтебазы под Киевом.

Читайте такжеПожар на нефтебазе под Киевом почти потушили, ожидаются еще два локальных взрыва - Турчинов

«Ситуация постоянно мониторится, постоянно ведется наблюдение, в том числе и по угрозе возможных взрывов, поэтому временно тушение пожара приостановлено», - заявил он.