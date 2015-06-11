Россия пытается тормозить процесс расследования катастрофы MH17 - Турчинов

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сказал в эфире 5 канала.

"Я убежден, что это должно завершиться международным судом в отношении Российской Федерации, которая организовывала фактически уничтожение ни в чем не повинных гражданских лиц, которые находились в этом Боинге. И для всего мира, это не тайна, хотя, я уверен, что Россия делает все для того, чтобы затянуть расследование", - отметил Турчинов.

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Секретарь СНБО считает, что "неуклюжие версии, которые вбрасывает российское руководство, они как раз имеют целью затягивать процесс, чтобы проверялись вот эти неуклюжие версии, эти свидетели, которых они штампуют... Но это все равно это не даст России возможности защититься от ответственности за уничтожение людей ".

Турчинов в связи с катастрофой малайзийского самолета подчеркнул, что то, что произошло "это знаете такой демонстративный терроризм, международный терроризм, и именно Россия сегодня стала центром международного терроризма".

"Они готовы убивать, и им все равно кого. Вот это главный вывод, который должны понять наши стратегические партнеры", - отметил Турчинов.