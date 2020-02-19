Волкер рассказал, кого рекомендовал назначить вместо себя

Он прогнозирует, что такое назначение может состояться после следующих выборов в США.

Бывший спецпредставитель США в делах Украины Курт Волкер рассказал, что советовал назначить на эту должность после себя заместителя американского Госсекретаря Стива Бигана.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

По словам, в вопросе восстановления должности спецпредставителя "вероятно, есть проблемы".

"Сейчас в США внутренняя политика является очень чувствительной к любым упоминаниям об Украине. Из-за этого мне сложно представить какого-то политического назначенца, либо карьерного дипломата, который согласится пойти на эту должность. Однако после выборов в США, которые состоятся в ноябре, это станет возможным", - считает дипломат.

"И поэтому я публично рекомендовал отдать фактические полномочия спецпредставителя по Украине заместителю госсекретаря Стиву Бигану", - добавил он.

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Биган, по словам Волкера, прекрасно знает регион, в частности Украину и Россию, но последние несколько лет не работал в этом направлении.

"Поэтому я считаю, что он будет очень хорошим выбором – в случае, если госсекретарь Помпео пожелает назначить такого человека", - считает Волкер, добавляя, что "в этом действительно есть смысл".

"Нам не помешает иметь свежий диалог с Россией относительно Украины. Слишком много изменилось с того времени, когда у меня были регулярные встречи с Сурковым. С тех пор состоялись выборы в Украине, произошли изменения в России", - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, ранее бывший американский посол в Украине Джон Хербст заявил, что США не будут назначать нового спецпредставителя вместо Волкера.