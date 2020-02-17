США не будут назначать нового спецпредставителя вместо Волкера - экс-посол

По словам дипломата, Белый дом решил не искать замену Волкеру.

Соединенные Штаты Америки не будут назначать нового специального представителя по Украине, должность которого ранее занимал Курт Волкер.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст в эфире Радио НВ.

"Насколько я знаю, [Белый дом] решил не искать замену [Волкеру], не будет нового чрезвычайного посла именно для этого дела - не по Украине, а по вопросам Донбасса", - сообщил дипломат.

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По его словам, в настоящее время в вопросах Украины Госдеп представляют и.о. помощника госсекретаря США по отношениям с Европой и Евразией Филип Рикер, а также его заместитель Джордж Кент.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина заинтересована, чтобы на пост специального представителя США в делах Украины был назначен новый человек.