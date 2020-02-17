США не будут назначать нового спецпредставителя вместо Волкера - экс-посол
Соединенные Штаты Америки не будут назначать нового специального представителя по Украине, должность которого ранее занимал Курт Волкер.
Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст в эфире Радио НВ.
"Насколько я знаю, [Белый дом] решил не искать замену [Волкеру], не будет нового чрезвычайного посла именно для этого дела - не по Украине, а по вопросам Донбасса", - сообщил дипломат.
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По его словам, в настоящее время в вопросах Украины Госдеп представляют и.о. помощника госсекретаря США по отношениям с Европой и Евразией Филип Рикер, а также его заместитель Джордж Кент.
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина заинтересована, чтобы на пост специального представителя США в делах Украины был назначен новый человек.