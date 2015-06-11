России отказали по ключевым пунктам во время встречи в "нормандском формате"

Об этом на своей странице в Facebook написал посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Для россиян встреча не стала легкой прогулкой, потому что за тремя ключевыми пунктами они получили дипломатично железное "нет", - сообщил он.

Читайте такжеМеркель, Олланд и Путин договорились о встрече в "нормандском формате" на уровне заместителей глав МИД

При этом представителям России отказали в обсуждении вопроса о расширении Трехстороннего контактной группы за счет включения представителей "ДНР" и "ЛНР".

"Нет обстрелам и атакам со стороны террористов и российских войск. Ни для кого в мире не секрет, что причина ухудшения ситуации безопасности в зоне АТО – это именно действия террористов "ДНР" и "ЛНР" и российских военных", - подчеркнул Кулеба.

Вчера Нормандия приехала в Париж. Нас там представлял Андрей Плахотнюк, настоящий профи, который выиграл "счастливый" билет и... Posted by Dmytro Kuleba on 11 Июнь 2015 г.

Кроме того, главный отказ касался попыток заблокировать подготовку местных выборов в отдельных районах Донбасса под надзором Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ).

Также дипломат сообщил, что в Париже обсуждали Широкино, пленных, "гумконвои", оружие.

"И скажу я вам: это не была самая приятная беседа, которая случалась в жизни российских дипломатов", - подытожил Кулеба.