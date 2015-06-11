России отказали по ключевым пунктам во время встречи в "нормандском формате"
Участники встречи в "нормандском формате" в Париже убеждали РФ обеспечить выполнение Минских договоренностей.
Об этом на своей странице в Facebook написал посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Для россиян встреча не стала легкой прогулкой, потому что за тремя ключевыми пунктами они получили дипломатично железное "нет", - сообщил он.
Читайте такжеМеркель, Олланд и Путин договорились о встрече в "нормандском формате" на уровне заместителей глав МИД
При этом представителям России отказали в обсуждении вопроса о расширении Трехстороннего контактной группы за счет включения представителей "ДНР" и "ЛНР".
"Нет обстрелам и атакам со стороны террористов и российских войск. Ни для кого в мире не секрет, что причина ухудшения ситуации безопасности в зоне АТО – это именно действия террористов "ДНР" и "ЛНР" и российских военных", - подчеркнул Кулеба.
Вчера Нормандия приехала в Париж. Нас там представлял Андрей Плахотнюк, настоящий профи, который выиграл "счастливый" билет и...Posted by Dmytro Kuleba on 11 Июнь 2015 г.
Кроме того, главный отказ касался попыток заблокировать подготовку местных выборов в отдельных районах Донбасса под надзором Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ).
Также дипломат сообщил, что в Париже обсуждали Широкино, пленных, "гумконвои", оружие.
"И скажу я вам: это не была самая приятная беседа, которая случалась в жизни российских дипломатов", - подытожил Кулеба.