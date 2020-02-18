Суд оставил на посту главу Черновицкого облсовета, подозреваемого в получении взятки

Детектив и прокурор просили суд отстранить Ивана Мунтяна от должности на два месяца, поскольку тот может ее якобы использовать для воспрепятствования следствию.

Высший антикоррупционный суд решил оставить на должности главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, который подозревается в получении неправомерной выгоды размером 180 тыс. долларов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель отдела коммуникаций Высшего антикоррупционного суда Алеся Чемерис.

По ее словам, сегодня во время судебного заседания по делу Ивана Мунтяна, судья решил не отстранять его от должности на период судебного процесса.

Детектив и прокурор просили суд отстранить Мунтяна на два месяца, поскольку тот может ее якобы использовать для воспрепятствования следствию. В частности, подозреваемый якобы может незаконно влиять на свидетелей по делу, уничтожить, исказить или скрыть вещи и документы, важные для следствия.

В конце судебного заседания, следственный судья Тимур Хамзин отказал в удовлетворении ходатайства детектива и прокурора.

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Как ранее сообщал УНИАН, 4 февраля следователи НАБУ и САП сообщили Мунтяну о подозрении в получении неправомерной выгоды размером 180 тыс. долларов. По версии следствия, в июле 2019 года председатель Черновицкого облсовета высказал предпринимателю из Черновцов Юрию Кушниру просьбу о предоставлении чиновнику взятки в размере 400 тыс. долларов за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Бальнеогологический санаторий "Брусниця".

12 февраля прокуроры САП на заседании Высшего антикоррупционного суда внесли ходатайство об избрании Мунтяну меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 15,1 млн грн.

Защита Мунтяна просила судью не удовлетворять это ходатайство, вместо этого продолжить расследование по делу.

13 февраля суд решил назначить Мунтяну меру пресечения в виде залога размером более 10 млн грн. 18 февраля Мунтян внес полную сумму залога. Кроме того, глава Черновицкого облсовета подал в суд апелляционную жалобу, в которой он не соглашается с мерой пресечения.