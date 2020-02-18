Аваков обсудил с координатором Госдепа атаку российских оккупантов на Луганщине

Также речь шла о практических шагах сотрудничества между Украиной и США в борьбе с терроризмом.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с координатором Государственного департамента США по вопросам противодействия терроризму Нейтаном Сейлсом обострение ситуации на Донбассе.

Читайте такжеЭскалация на Донбассе: США призвали Россию придерживаться Минских соглашений

Об этом Аваков сообщил в Twitter.

"С координатором по вопросам противодействия терроризму заместителя государственного секретаря Nathan A. Sales определили практические шаги сотрудничества в борьбе с терроризмом, обсудили обострение ситуации на Донбассе – только решительная позиция и совместные действия стран-партнеров остановят дерзкую агрессию РФ!", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный на Луганщине. Оккупанты применяли ствольную артиллерию калибров 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм, крупнокалиберные пулеметы, танки и гранатометы различных систем.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения и двое контузию.

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска сегодня хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.