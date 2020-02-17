"Психанул, сглупил": Бирюков извинился за оскорбление украинских бойцов

Экс-советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков назвал бойцов ВСУ, голосовавших за Зеленского, "ублюдками". По его словам, он сделал это на эмоциях.

Экс-советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков извинился за то, что назвал украинских военнослужащих, которые голосовали за Владимира Зеленского, ублюдками.

Пост с извинениями он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте», - написал Бирюков.

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Бирюков объяснил, что пост, в котором он резко раскритиковал предложение Зеленского о совместном патрулировании границы вместе с боевиками ОРДЛО и обозвал бойцов ВСУ "ублюдками", он опубликовал на эмоциях.

«Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа. Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения. А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 февраля Юрий Бирюков опубликовал в своем Facebook пост, в котором прокомментировал инициативу президента Украины о патрулировании границы. В частности, там была фраза, вызвавшая резонанс в сети: «Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который в прошлом году весной проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами».