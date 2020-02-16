Данилов поехал в Иран обсудить «проблемные вопросы» в расследовании катастрофы украинского самолета

Секретарь СНБО почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе возле Тегерана 8 января.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов находится с рабочим визитом в Исламской Республике Иран для обсуждения проблемных вопросов, возникших в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

"Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Иране по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета", - говорится в сообщении.

Во время визита Данилов вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе, возложив цветы на месте трагедии.

Также за погибших были поставлены 11 свечей в Ванкском соборе Святого всеспасителя (храм Армянской апостольской церкви).

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Данилов посетит Тегеран для проведения переговоров относительно сдвигов в техническом и уголовном расследовании катастрофы самолета.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь к ответственности виновных.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования "слили" украинским СМИ.

4 февраля страны - участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не может расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

15 февраля главы МИД Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана в очередной раз призвали Иран передать на экспертизу "черные ящики" со сбитого украинской самолета.