Министр обороны Германии об атаках России: Европа должна отстаивать свои интересы

Глава Бундесвера напомнила, что РФ осуществляет гибридные атаки в Украине, и в Латвии, и в Германии.

Россия гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету все больше давит на европейские государства. Такие атаки РФ осуществляет и в Украине, и в Латвии, и в Германии.

Об этом заявила министер обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время речи на Мюнхенской сфере безопасности конференции, передает ТСН.

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Глава Бундесвера отметила, что хочет, чтобы Германия и Европа в целом шли своим курсом и отстаивали собственные интересы.

"И здесь речь идет не только о системной конкуренции между США и Китаем или об отношениях с Россией, гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства - от Украины до Латвии, Литвы и Эстонии, совершает нападения в Великобритании и у нас, в Германии", - отметила Крамп-Карренбауэр.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что попытается договориться на полях Мюнхенской конференции с коллегами из Франции, Украины и России о проведении следующего "нормандского саммита" в Берлине.