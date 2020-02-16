Миллионы гривень, квартира и машина: обнародована декларация главы ОПУ Ермака

Ермак держит наличными 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро.

Новый руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подал декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2019 год, в которой задекларировал квартиру в Киеве и почти 256 тысяч гривень дохода.

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Документ обнародован в реестре НАПК. Согласно ему, Ермак владеет квартирой в Киеве стоимостью свыше 3,5 млн гривень и автомобилем Toyota Camry 2015 года выпуска.

Глава Офиса президента владеет рядом корпоративных прав, стоимость самого дорогого из них, Адвокатского объединения "Международная правнича компания" - 120 тысяч гривень.

Ермак задекларировал 256 тысяч гривень дохода за год - в основном это заработная плата и доход от предпринимательской деятельности.

Кроме этого, Ермак зарегистрировал 9 млн 722 тыс 290 грн денежных активов. Так, он одолжил 1 380 660 грн третьим лицам. Кроме того, в декларацию внесены две большие задолженности перед декларантом по договорам на общую сумму более 8 млн гривень.

Ермак также держит наличными 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро.

В декларации указаны, кроме прочего, 1 262 500 грн финансовых обязательств Ермака перед "Альфа-Банком".

Как сообщал УНИАН, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака на должность руководителя Офиса главы государства. Перед этим Зеленский освободил Ермака с должности помощника президента, а Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.