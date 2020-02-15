"Активный центризм": партия "Слуга народа" определилась со своей идеологией

Партия «Слуга народа» официально избрала своим офисом конгрессно-выставочный центр «Парковый».

Украинская правящая партия «Слуга народа» провела 15 февраля в Киеве свой съезд, во время которого приняла кадровые решения и определила собственное идеологическое направление.

По словам председателя партии Александра Корниенко, это «активный центризм», передает Радио Свобода.

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Делегаты съезда также увеличили состав Высшего совета партии с пяти до восьми человек и переизбрали ее состав. В Высший совет включили заместителя председателя фракции «Слуга народа» Евгению Кравчук, народных депутатов Артема Культенка, Александра Качуру, Вадима Галайчука, Анатолия Остапенко, Романа Грищука и Ольгу Коваль и Сергея Кострийчука, который был руководителем отдела региональной работы на президентских и парламентских выборах.

Партия «Слуга народа» официально избрала своим офисом конгрессно-выставочный центр «Парковый», сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук. Во время президентских и парламентских выборов в КВЦ «Парковый» размещался штаб ныне властной команды.

В «Парковый» также пригласили новоизбранных депутатов местных советов и председателей объединенных территориальных общин (ОТГ). В течение двух дней для них проведут обучение, сообщили в партии.

Всего участие в семинарах и тренингах примут более 100 человек. В программе обучения – ознакомление с системой органов местного самоуправления, регламентом местных советов и процедур, бюджетным процессом в ОТГ, формированием методов и инструментов обеспечения местного экономического развития, обсуждения перспектив реформы децентрализации в Украине.

Участники съезда «Слуги народа» решили, что партия будет участвовать в местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года.