Зеленский выступит в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Украины также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на отдельной сессии относительно Украины в рамках Мюнхенской конференции по безопасности и проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств 14-15 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"14-15 февраля президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Федеративную Республику Германия для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в рамках конференции президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

Как сообщал УНИАН, об участии Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности ранее сообщали организаторы мероприятия.

Мюнхенская конференция по безопасности - ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене (Германия) с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

В 2020 году конференция пройдет с 14 по 16 февраля.