Зеленский не имел непубличных встреч в Омане - Ермак

Глава Офиса президента опроверг встречи Зеленского с представителями России.

Президент Украины Владимир Зеленский не имел непубличных встреч во время поездки в Оман.

Об этом заявил новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет Радио Свобода.

"Нет, мы встречались публично только с теми, кого вы могли видеть на официальных источниках Офиса президента", - сказал Ермак.

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Он опроверг встречи Зеленского с представителями России.

Напомним, 5 января президента Украины Владимира Зеленского заметили в Омане - ряд СМИ сообщили, что он находится там на отдыхе с семьей и опубликовали фото.

Через несколько часов Офис президента подтвердил, что Зеленский находится в Омане: там отметили, что президент отправился туда с семьей за собственные средства чартерным рейсом. В то же время в сообщении ОП речь шла о "встрече на высшем уровне", которые были запланированы у главы государства "в ближайшие дни".