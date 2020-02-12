Ермак прокомментировал слухи о "войнах" в ОП и поблагодарил своего предшественника

Уволенного с должности Богдана Ермак назвал профессиональным человеком.

Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время своего первого брифинга сегодня, 12 февраля, поблагодарил за работу своему предшественнику Андрею Богдану.

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Уволенного с должности Богдана Ермак назвал специалистом и очень профессиональным человеком, передает ТСН.

"Я хотел бы поблагодарить, несмотря на много сплетен, много информации о какие-то войны, которые здесь у нас происходили. Я хотел бы поблагодарить Андрею Богдану за тот вклад, за ту работу, которую он сделал", - сказал Ермак.