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Зеленский назначил временного главу Ивано-Франковской ОГА

20:29, 10 февраля 2020
Политика
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Владимир Зеленский REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Виталия Федорива.

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Соответствующий указ №44/2020 размещен на официальном сайте главы государства.

Федорив является заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля президент Владимир Зеленский уволил с должности председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля.

Соответствующее решение было принято, поскольку накануне Верховная Рада назначила Шмыгаля министром развития общин и территорий вместо Алены Бабак.

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