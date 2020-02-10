Зеленский назначил временного главу Ивано-Франковской ОГА
20:29, 10 февраля 2020Политика
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Исполнять обязанности руководителя облгосадминистрации будет Виталий Федорив.
Владимир Зеленский REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Виталия Федорива.
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Соответствующий указ №44/2020 размещен на официальном сайте главы государства.
Федорив является заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА.
Как сообщал УНИАН, 5 февраля президент Владимир Зеленский уволил с должности председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля.
Соответствующее решение было принято, поскольку накануне Верховная Рада назначила Шмыгаля министром развития общин и территорий вместо Алены Бабак.
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