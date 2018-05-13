Н.Катеринчук: Антикризисная власть готовится к приватизации стратегических объектов

Акции протеста в парламенте прекращены. На сегодняшнем заседании Мороз объявил поименно членов нового большинства, а “Наша Украина” заявила о переходе к оппозиции. Не исключено, что уже сегодня будет объявлено о составе комитетов, а в теченение недели сформировано правительство. О планах новой оппозиции мы говорим с одним из официальных спикеров “Нашей Украины” Николаем Катеринчуком.

Почему Вы решили прекратить акции протеста и объявить о переходе в оппозицию? Акции протеста были связаны с неконституционным форматом новой коалиции. Сегодня Мороз начал исправлять эти ошибки, объявлено о создании коалиции нового формата. И это обусловило наш следующий шаг: заявление о том, что “Наша Украина” переходит в оппозицию. У Президента есть еще возможность роспуска парламента. У нас есть решение партии о том, что мы готовимся к досрочным выборам и не вступаем в коалицию с Партией регионов, СПУ та КПУ. Президент должен принять решение: или он распускает Верховную Раду, или подает кандидатуру премьера от новообразованного большинства. Впрочем от решения Президента формат пребывания “Нашей Украины” не изменится.

Для роспуска парламента нужна политическая воля, а она у Президента есть. Здравый смысл подсказывает, что это единственное правильное решение, единственный способ не допустить к власти антидемократические силы.

Допустить их можно, но уходить оттуда они будут долго, пока окончательно не задушат демократию...

С распределением должностей в парламентских комитетах Вы решили достаточно оперативно... Комитеты будут распределены уже сейчас. Участие в роботе комитетов – важна составная оппозиционной деятельности. К тому же депутат не получает зарплату, пока он не является членом какого-то комитета.

Деятельность меньшинства предполагает формирование теневого правительства и председательства в комитетах. Парламентская оппозиция получает информацию, готовит альтернативные законопроекты, анализирует ситуацию, поскольку правительство сейчас подотчетно парламенту, то его члены приходят в парламент, а теневое правительство критикует и выступает с содокладами по важным для страны вопросам. А критиковать нам будет что...

Новая власть готовится к широкой приватизации стратегических объектов, начиная от газотранспортной системы, Одесского припортового завода, Укрзалізниці, Укртелекома, всех естественных монополий. Однозначно, будут попытки приватизировать это все совместно с российским капиталом. Причем без конкурса, без определения реальной цены. Именно поэтому Партия регионов так хочет власти.

Означает ли то, что “Наша Украина” идет в оппозицию, – все переговоры с Партией Регионов прекращены? Официальных переговоров “Наша Украина” с Партией Регионов не вела. Никого наша партия на такие переговоры не уполномочивала. Определенные люди партии, преследуя собственные интересы, проводили консультации. Если результатом таких консультаций станет то, что политик вдруг окажется в правительстве, мы исключим его из партии.

БЮТ, с одной стороны, предлагает Турчинова на должность вице-спикера, с другой – призывает к роспуску парламента...

Одно другому не мешает. Нужно использовать все методы политической борьбы.

Поверьте, мы серьезно, очень серьезно готовимся как к досрочным выборам, так и к оппозиционной деятельности.

Вчера Мороз говорил о каком-то соглашении о сотрудничестве между коалицией и оппозицией, которое якобы будет заключено... Я не хочу комментировать заявления Мороза по моральным соображениям. Лично я ничего не буду подписывать.

Подали ли Вы документы в секретариат Верховной Рады о переходе в оппозицию? Все заявления готовы, все подписано.

Сейчас депутаты БЮТ собирают список депутатов, готовых сложить свои депутатские полномочия. Если таких депутатов наберется более чем 150, то это якобы будет служить основанием для роспуска Совета. Вы ли готовы написать заявление об отказе от мандата? Да.

Подаст ли Президент в Верховную Раду кандидатуру Януковича на должность премьера? Не знаю. Спросите Президента, но по Конституции – должен.

Беседовала Маша Мищенко