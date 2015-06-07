В Германии открывается саммит "Большой семерки", где обсудят ситуацию в Украине

Сегодня, 7 июня, в немецком Гармиш-Партенкирхене открывается двухдневный саммит "Большой семерки" при участии лидеров Германии, США, Японии, Канады, Франции, Италии и Британии.

По прогнозам наблюдателей, ситуация в Украине станет ведущим пунктом повестки дня. Ожидается, что участники саммита используют его, чтобы оказать дипломатическое давление на Кремль, пишет Европейская правда.

Ранее Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

Накануне СМИ сообщали, что президент США Барак Обама будет убеждать ЕС сохранить санкции против РФ.

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В свою очередь премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил, что Россию нельзя возвращать в клуб "Большой семерки" (G7), пока президентом страны является Владимир Путин.

Еще одна ключевая тема - греческий долговой кризис. Кроме того, участники саммита будут говорить о глобальном потеплении и борьбе с лихорадкой Эбола.

Меркель предложила обсудить реформу Всемирной организации здравоохранения, в том числе, создание резерва специалистов и материальных средств для быстрого развертывания в случае региональных вспышек опасных заболеваний.

Второй день саммита предположительно будет посвящен угрозам со стороны воинствующего радикализма, в частности, движений "Исламское государство" и "Боко харам", для чего в понедельник в Баварию прибудут руководители Ирака, Нигерии и Туниса.