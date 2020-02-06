Зеленский представил нового главу Львовской ОГА Козицкого (видео)

Президент назвал нового председателя Львовской ОГА сильным менеджером и профессиональной человеком.

38-летний Максим Козицкий официально стал главой Львовской областной государственной администрации. Президент Владимир Зеленский лично представил его 6 февраля в Червонограде на Львовщине.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония представления состоялась после посещения шахты «Межиричанская» в городе Червоноград во Львовской области.

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«У нас есть ваш человек, львовянин Максим Козицкий. Он закончил много различных высших учебных заведений: и Львовский медицинский университет, и Киево-Могилянскую академию, и Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Человек опытный, профессиональный. Искали сильного менеджера - 20 лет менеджерского опыта. Прошел от самого начала и до высшего уровня. Я хотел бы его поздравить... Это мой указ (о назначении Козицкого председателем Львовской ОГА - УНИАН)», - заявил он.

Правительство согласовало кандидатуру Козицкого на должность председателя ЛОГА еще в конце 2019 года. На этом посту он заменил Маркияна Мальского, которого президент уволил 24 декабря.

Также президент вручил новоиспеченному руководителю Львовщины удостоверение и указ о его назначении.

Зеленский представляет голову ЛОГА Козицкого: видео

Интересно то, еще в июне прошлого года Максим Козицкий был одним из претендентов на должность главы ЛОГА, которого Зеленский в фейсбук-опросе предлагал жителям Львовщины. Однако тогда председателем Львовской ОГА назначили Мальского.

Напомним, предыдущим главой Львовской ОГА был Маркиян Мальский. В декабре Зеленский уволил его с формулировкой "из-за отсутствия результата". Мальский возглавлял Львовскую область 5 месяцев, до этого был почетным консулом Австрии во Львове. Также он является главой западно-украинского филиала юридической компании Arzinger.

Кто такой Максим Козицкий - справка

38-летний бизнесмен, до недавнего времени был директором компании "Эко-Оптима" (крупнейшая компания Западной Украины, которая занимается производством электроэнергии из альтернативных источников – с помощью ветровых и солнечных электростанций).

В январе 2020 года передал бизнес отцу Зиновию Козицкому, который также является известным бизнесменом, владельцем группы буровых компаний "Горизонты" и первого в Львове муниципального велопроката NextBike.

Несмотря на выход из бизнеса Максим Козицкий остался среди конечных бенефициарных владельцев "Эко-Оптимы".

В 2015 году Максим Козицкий баллотировался во Львовский областной совет от "Самопомочи", но не прошел.

В декларации по 2018 год Козицкий указал, что его зарплата составляла почти 1,3 миллиона гривен. Он имеет 2 квартиры во Львове и гараж. Ездит новоиспеченный председатель ЛОГА на автомобили Wolksvagen Touareg 2008 года выпуска, а его жена Оксана – на Mazda CX 5 2014 года выпуска.