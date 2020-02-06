Зеленский поехал на Львовщину: представит нового председателя ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня представит нового председателя Львовской ОГА Максима Козицкого во время рабочей поездки в регион.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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«Зеленский прибыл с рабочей поездкой во Львовскую область. Глава государства представит новоназначенного председателя Львовской областной государственной администрации», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Зеленский также посетит шахту «Межиричанская» государственного предприятия «Львовуголь» в городе Червонограде.
Как известно, 28 декабря Кабинет министров согласовал кандидатуру Козицкого на должность председателя Львовской облгосадминистрации.