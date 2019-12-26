Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской ОГА
18:34, 26 декабря 2019Политика
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Соответствующие указы №957/2019 и №956/2019 от 26 декабря размещены на сайте главы государства.
Владимир Зеленский / REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей Закарпатской и Львовской ОГА Игоря Бондаренко и Маркияна Мальского.
Соответствующие указы №957/2019 и №956/2019 от 26 декабря размещены на сайте главы государства.
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В документах сказано, что председатели ОГА уволены согласно поданным ими заявлениям.
Как сообщал УНИАН, 24 декабря Зеленский заявил об инициировании увольнения председателей Закарпатской и Львовской ОГА Игоря Бондаренко и Маркияна Мальского.
5 июля Зеленский назначил Игоря Бондаренко председателем Закарпатской областной государственной администрации и Маркияна Мальского председателем Львовской ОГА.
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