Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской ОГА

Соответствующие указы №957/2019 и №956/2019 от 26 декабря размещены на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей Закарпатской и Львовской ОГА Игоря Бондаренко и Маркияна Мальского. Соответствующие указы №957/2019 и №956/2019 от 26 декабря размещены на сайте главы государства. Читайте такжеЗеленский назначил послов Украины в Хорватии и Армении В документах сказано, что председатели ОГА уволены согласно поданным ими заявлениям. Как сообщал УНИАН, 24 декабря Зеленский заявил об инициировании увольнения председателей Закарпатской и Львовской ОГА Игоря Бондаренко и Маркияна Мальского. 5 июля Зеленский назначил Игоря Бондаренко председателем Закарпатской областной государственной администрации и Маркияна Мальского председателем Львовской ОГА.

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