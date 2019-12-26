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Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской ОГА

18:34, 26 декабря 2019
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

Соответствующие указы №957/2019 и №956/2019 от 26 декабря размещены на сайте главы государства.

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В документах сказано, что председатели ОГА уволены согласно поданным ими заявлениям.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Зеленский заявил об инициировании увольнения председателей Закарпатской и Львовской ОГА Игоря Бондаренко и Маркияна Мальского.

5 июля Зеленский назначил Игоря Бондаренко председателем Закарпатской областной государственной администрации и Маркияна Мальского председателем Львовской ОГА.

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Теги: #Закарпатская область#Львовская ОГА#Владимир Зеленскийпогода во Львове