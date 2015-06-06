Кихтенко считает, что проблемы на Донбассе останутся неизменными при любом руководителе
Председатель Донецкой военно-гражданской администрации подчеркнул, что лично президент Украины и премьер-министр должны быть заинтересованы в диалоге с Донбассом не меньше, чем местные власти.
Проблема реального воссоединения Украины с Донецкой и Луганской областями ухудшается не только отдельными заявлениями политиков, но и общественностью, которая заигралась в ”так вам и надо, сами виноваты”.
Об этом в интервью ZN.UA заявил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Александр Кихтенко.
”Так мы можем еще много территорий и людей потерять”, - заявил он.
Кихтенко считает, что дело в решении проблем отрасли не в его личной персоналии, и даже при его отставке и назначении более лояльного руководителя центра области, набор проблем на Донетчине останется тот же.
Читайте такжеГлава Донецкой ОГА ответит за срыв сроков сооружения укреплений и окопов - Порошенко
”Работаю я или дорабатываю? Скажу, что дело вообще не в моей персоналии. Дело в том, что набор проблем в области, как и очевидные способы их решения, не изменятся при любом руководителе”, - сказал он.
При этом Кихтенко заявил, что задача главы области - помогать центральной власти формировать политику в регионе, озвучивая проблемы региона и требуя их решения, даже если в это время в Киеве от него ждут совсем других вещей.
”Варианты сохранения страны и консолидации общества отсюда видятся иначе. Нужен диалог. Принятие позиций и проблем друг друга. И моя задача как губернатора, который находится именно здесь, на месте, а не в Киеве, зная ситуацию изнутри, помогать власти формировать общую государственную политику. А не говорить то, что от меня хотят слышать”, - заявил Кихтенко.
Читайте такжеКабмин просит Порошенко уволить Кихтенко с должности главы Донецкой ОГА
Также он высказал мнение, что лично президент Украины и премьер-министр должны быть заинтересованы в диалоге с Донбассом не меньше, чем местные власти.
По словам Кихтенко, за весь период его руководства областью премьер-министр Арсений Яценюк ни разу не проявил заинтересованности в личной встрече ни с ним, ни с председателем Луганской военно-гражданской администрации Геннадием Москалем.