Кива заявил, что из-за "давления" вывез детей за границу

22 января в сети появилось видео драки в столичном ресторане «Мокко» с участием Кивы.

Народный депутат Украины Илья Кива (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") заявляет, что увез своих детей за границу, поскольку на него оказывается давление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Он сообщил, что против него ведется расследование драки с его участием в киевском ресторане «Мокко», в которой был задействован ветеран АТО Михаил Майнман.

Кива считает, что его преследуют за то, что он входит в оппозиционную фракцию, а также, что он выступает против организованной преступности в Украине.

"Своих детей, Руслан Георгиевич (Руслан Рябошапка - УНИАН), мне пришлось вывезти за границу", - отметил Киева, обращаясь к генеральному прокурору Украины Рябошапке, который присутствовал на заседании парламентского комитета.

Как сообщал УНИАН, 22 января генеральный прокурор открыл уголовное производство по факту нанесения народным депутатом Кивой телесных повреждений посетителю киевского ресторана «Мокко» в связи с заявлением потерпевшего.

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22 января в сети появилось видео драки в столичном ресторане «Мокка» с участием Кивы.

На ролике видно, как неизвестный бьет политика в лицо после короткой словесной перепалки. Обоих мужчин удалось разнять.

Сам Кива на своей странице в Facebook написал: "Ради избежания распространения фейков и мифов я хочу заявить о своей позиции и пролить свет на сложившуюся ситуацию. Напавший на меня в ресторане "Мокко" мужчина вела себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично, и он нанес удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично ".

Он считает, что это "системные действия" против него как оппозиционного политика, которые "начались еще полгода назад".