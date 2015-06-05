ООН призывает стороны конфликта на Донбассе обеспечить доступ гуманитарной помощи

Об этом сказал в ходе заседания Совета безопасности ООН заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман.

«Гуманитарная ситуация чрезвычайно сложная, Украина входит в число 10 стран, в которых количество внутренне перемещенных лиц превысило 1 млн 300 тыс. человек. Их не было год назад, ситуация была совершенно другая», - сказал Фелтман.

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По его словам, 16 тыс. человек были перемещены только в последнюю неделю мая. «Около 870 тыс. человек попросили убежища, права на пребывание в ближайших странах, 10 тыс. человек только во второй половине мая», - добавил Фелтман.

Он отметил, что число перемещенных лиц постоянно увеличивается. Кроме того, по словам Фелтмана, большую озабоченность вызывает возможность гуманитарного доступа вдоль линии соприкосновения, что не позволяет предоставлять гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается.

«Все стороны конфликта должны незамедлительно гарантировать беспрепятственный доступ гуманитарным сотрудникам и гуманитарному грузу как со стороны ООН, так и стороны неправительственных организаций (НПО)», - подчеркнул Фелтман.

Он призвал правительство Украины снять все бюрократические препятствия для доставки гуманитарной помощи. «А указ от 2 июня, представленный самопровозглашенными властями в Донецке, который запрещает деятельность на территории ДНР иностранных НПО, должен быть отозван», - заявил Фелтман.