Китай выступает за политическое урегулирование конфликта на Донбассе - представитель при ООН

Об этом сказал представитель Китая в ООН Лю Цзеи, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

«Недавно положение в восточной Украине вновь обострилось, Китай призывает заинтересованные стороны соблюдать спокойствие и проявлять сдержанность, укреплять тяжело давшееся прекращение огня и настаивать на политическом урегулировании украинского кризиса для достижения мира и спокойствия в Украине как можно быстрее», - сказал он.

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По его словам, международное сообщество должно предпринимать совместные усилия для урегулирования конфликта.

«Мы убеждены, что диалог и консультации - это единственное решение украинского вопроса», - добавил представитель Китая в ООН.