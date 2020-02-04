Зеленский предлагает Раде допустить в Украину иностранных военных на учения
15:00, 04 февраля 2020Политика
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Законопроект определен президентом как неотложный.
Зеленский обратился к ВР касаемо военных учений на территории Украины / фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных военных учениях.
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Об этом свидетельствует информация на сайте украинского парламента.
Законопроект определен президентом Украины как неотложный. в настоящее время текст документа на сайте Рады отсутствует.
Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский увеличил предельную численность работников аппарата Совета национальной безопасности и обороны со 160 до 190.
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