Яценюк предложил Порошенко решить, как идти на местные выборы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства.

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"Важно, чтобы все политические силы, входящие в коалицию, уже сейчас приняли решение о формате похода на местные выборы. При других обстоятельствах это будет война всех со всеми. Поэтому мое предложение к президенту и к "Блоку Петра Порошенко," как от премьер-министра и от "Народного фронта" - мы как две крупнейшие фракции в парламенте должны определить единую систему и подход относительно участия в избирательной кампании в местные органы власти", - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заверил, что, несмотря на призывы многих отменить местные выборы, они состоятся.

Напомним, планируется, что местные выборы в Украине состоятся в октябре.