Поддержала РФ в ПАСЕ: Ясько объяснила, почему депутата от Медведчука не исключили из делегации

Ясько напомнила, что остальные 11 членов украинской делегации проголосовали против всех решений относительно возвращения России в ПАСЕ.

Члена украинской делегации, депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юлию Левочкину, которая поддержала своим голосом председательство России в Парламентской ассамблее Совета Европы, нельзя исключить из делегации из-за квотного принципа.

Об этом глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько написала на своей странице в Facebook.

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«Согласно правилам ПАСЕ, каждая делегация национальных парламентов создается по квотному принципу из представителей всех фракций парламента. Это является обязательным принципом при формировании делегации и если это условие нарушается - полномочия делегации не утверждаются. Ни я, ни кто другой не имеет права включать или исключать кого-то из делегации. Ведь на работу в парламентских ассамблеях делегируют своих представителей политические партии, которые сами определяются с кандидатами, которые представляют их политическую силу и аудиторию избирателей», - пояснила она.

Ясько напомнила, что остальные 11 членов украинской делегации проголосовали против всех решений относительно возвращения России в ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 января в Парламентской ассамблее Совета Европы утвердили полномочия делегации депутатов Государственной думы Российской Федерации, так как РФ платит взносы и демонстрирует "прогресс" в выполнении Минских соглашений.

За соответствующее решение проголосовали 96 представителей делегаций в сессионном зале Ассамблеи, выступили против - 44 и воздержались - 7.

Текст нынешней резолюции подготовил известный своей пророссийской позицией депутат из Нидерландов Тини Кокс. Документ не предусматривает введения каких-либо санкций в отношении российской делегации.