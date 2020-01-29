Вакарчук объяснил, почему пел на корпоративе разработчиков игры про "танчики" в Минске

Музыкант подчеркнул, что не относится к своей музыкальной деятельности, как к бизнесу.

Народный депутат, популярный музыкант Святослав Вакарчук объяснил свое выступление на корпоративе белорусской компании Wargaming в декабре прошлого года. Парламентарий напомнил, что Конституция не запрещает ему концертную деятельность.

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В интервью OBOZREVATEL Вакарчук отметил, что его поездки никогда не будут иметь никакого отношения к России.

«Во-первых, наши поездки никогда не будут иметь никакого отношения к стране-агрессору. Во-вторых, слава Богу, то, что ты народный депутат, не запрещает тебе по Конституции заниматься творчеством, в частности концертами», – отметил он.

Музыкант подчеркнул, что не относится к своей музыкальной деятельности, как к бизнесу, и с обретением депутатского мандата передал все корпоративные права в соответствии с законом.

«Теперь самое главное: это было событие, в котором принимали участие 2 тыс. человек, молодые парни и девушки, из разных стран, в частности из Украины, которые хотели устроить именно концерт группы "Океан Эльзы". Поскольку у нас сегодня не так много возможностей выступать перед людьми, то мы воспользовались ею, тем более все договоренности были достигнуты еще до того, как я попал в ВР, и это был единственный случай, когда мы себе позволили это сделать так, как считали нужным», – подчеркнул Вакарчук.

«Еще одна важная вещь, о которой надо сказать – СМИ, безусловно, будут смотреть под микроскопом на каждое мое действие, но самое важное – чтобы ты имел чистую совесть. Мы не выступаем на презентациях, мы вообще не выступаем на частных акциях, концертах. Все последние годы жизни, когда я уже мог себе позволить не думать о выступлениях на частных концертах, мы сократили их до минимума... Это уже 10 лет назад было...», – продолжил он.

Вакарчук рассказал, что частные вечеринки всегда составляли очень малую часть графиков его группы «Океан Эльзы», а после 2014 года музыканты от них вообще отказались.

«Этот случай [в Минске] – я бы сказал, что это исключение. Мы делали их за последние годы раз 3-4. Я абсолютно уверен – все, что мы организовывали, было прозрачным, оно было для людей с правильными ценностями, и мы это делали абсолютно сознательно», – подытожил он.

Напомним, народный депутат Украины, председатель парламентской фракции «Голос» Святослав Вакарчук в декабре выступил на корпоративе компании Wargaming, которая известна онлайн-экшеном World of Tanks про танковые баталии.

В Telegram-каналам распространяли неподтвержденную информацию о том, что Вакарчуку за выступление заплатили 100 тысяч евро.