"Отрекся от деда": спикер Госдумы РФ обвинил Зеленского в "попытках очернить общую историю"

В Госдуме раскритиковали слова президента Украины и лидеров ряда стран.

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский ради сохранения власти "стремится очернить совместную с РФ историю".

Как сообщает ТАСС, так Володин прокомментировал слова украинского президента о роли СССР в начале Второй мировой войны.

"Сегодня мы видим, когда президент Украины отрекся от деда и пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и США сделать все для того, чтобы очернить нашу общую историю", - сказал Володин.

По его словам, заявления Зеленского, а также лидеров Польши и стран Прибалтики перечеркивают память об истории войны.

"Это не только кощунственно, но и несправедливо, в первую очередь, по отношению к памяти их дедов и прадедов. Потому что сейчас они практически отрекаются от них", - заявил спикер Госдумы.

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Как сообщал УНИАН, Зеленский в ходе визита в Польшу заявил, что только сплоченность международного сообщества может дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий.

"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездействие", - сказал он.