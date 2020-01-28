Украина должна искоренить коррупцию для увеличения иностранных инвестиций - еврокомиссар

ЕС готов поддержать цель украинского правительства - значительно увеличить прямые иностранные инвестиции.

Украина для увеличения иностранных инвестиций в свою экономику должна искоренить коррупцию.

Об этом заявил комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе на совместной пресс-конференции с участием вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля и премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Варгеи подчеркнул, что Украина должна достичь прогресса в реформах, чтобы помочь обеспечить рост экономики и процветание.

"Мы рады видеть, что торговля растет стабильными темпами, и мы надеемся продолжать двигаться по этому пути", - сказал Варгеи и добавил, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли является базисом для этого.

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"Все еще много можно достичь благодаря воплощению соглашения", - отметил комиссар ЕС.

Также он сказал, что ЕС готов поддержать цель украинского правительства значительно увеличить прямые иностранные инвестиции: "Но, конечно, в этом направлении главный фактор - это верховенство права, бизнес-среда и искоренение в ней коррупции. В этой связи были сделаны важные шаги на пути создания Высшего антикоррупционного суда, но мы должны продолжать создавать институциональную базу и бороться с коррупцией".

По его словам, также сегодня обсуждался вопрос независимости судебной системы в Украине.

Варгеи напомнил, что постоянно ведется работа над воплощением обязательства украинского правительства продолжать реформы децентрализации и государственной службы.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель и комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи намерены в ближайшие недели посетить Украину.