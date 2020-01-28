Вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по политике соседства анонсировали визит в Украину

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель подчеркнул, что Украина - это ключевой партнер для ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель и комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи намерены в ближайшие недели посетить Украину.

Об этом Боррель сообщил в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе на совместной пресс-конференции с участием комиссара Евросоюза Варгеи и премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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"Украина - это ключевой партнер для Европейского Союза. Она не только близкий сосед, а является ключевым партнером. И сегодня было очень понятно, что мы решительно поддерживаем вашу амбициозную повестку дня реформ в Украине. Я уже передал это президенту Владимиру Зеленскому, и это мое намерение, и также намерение комиссара посетить Украину в ближайшие недели и подчеркнуть нашу решительную поддержку", - заявил Боррель.

По словам Высокого представителя ЕС, он хотел бы посетить большую часть Украины и, в частности Донбасс и линию разграничения, чтобы лично понять ситуацию на востоке Украины.

В свою очередь Варгеи отметил, что посетит Киев 11 и 12 февраля. Он сказал, что хочет ознакомиться с работой украинского правительства.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2019 года Европейский Совет утвердил состав новой Европейской комиссии во главе с представительницей Германии Урсулой фон дер Ляйен.

Высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности стал бывший министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, который также стал одним из вице-президентов Еврокомиссии. Должность комиссара Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения займет представитель Венгрии Оливер Варгеи.