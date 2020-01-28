Не повлияет на Крым: в Госдуме отреагировали на расширение санкций против РФ

Российский депутат считает, что жители оккупированного Крыма «видят экономический подъем и все действия правительства России, направленные на улучшение ситуации на полуострове».

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин утверждает, что расширенные санкции против 7 россиян, ответственных за выборы в оккупированном Крыму, никак не повлияет на аннексию полуострова.

Об этом он заявил пропагандистскому телеканалу.

Читайте такжеПАСЕТ не выбрала российского депутата Толстого вице-президентом с первого раза

«Подобная политика никаким образом не сможет повлиять на прошедшие выборы, как и на возвращение Крыма в состав России. Подобные действия можно расценивать как очередной раунд агонии со стороны ЕС», – сказал он.

Российский депутат считает, что жители оккупированного Крыма «видят экономический подъем и все действия правительства России, направленные на улучшение ситуации на полуострове».

Как сообщал УНИАН, министры Евросоюза приняли решение добавить в санкционный список семерых человек, принимавших участие в организации незаконных выборов в оккупированном Россией Крыму в сентябре 2019 года.

В частности, под санкции попали так называемые "чиновники" оккупированного Крыма. По данным российских СМИ, санкции распространяются на "врио губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, "главу Совета министров" Юрия Гоцанюка, "замглавы Законодательного собрания" Севастополя Екатерину Алтабаеву. Кроме того, под санкции попали "глава избиркома" Севастополя Сергей Даниленко, а также еще три человека, должности которых пока установить не удалось.