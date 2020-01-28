Бабиков утверждает, что конкурс в ГБР, в котором он победил, не был формальностью

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований уверяет, что «пересекался» с Венедиктовой на научных мероприятиях в Харькове, посвященных реформированию судебной и правоохранительной системы.

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявляет, что узнал о конкурсе на должность «на сайте ГБР», и он не был формальностью, а с исполняющей обязанности директора бюро Ириной Венедиктовой знаком еще со времен работы в органах прокуратуры Харьковской области в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

«После издания указа о назначении Ирины Валентиновны (Венедиктовой - УНИАН) временно исполняющей обязанности директора, которое произошло 27 декабря, она предложила мне занять должность её советника в патронатной службе по вопросам досудебного расследования. Мною были подготовлены документы, поданы для трудоустройства, однако я официально не смог трудоустроиться, поскольку в течение январских праздников в Единый реестр адвокатов Украины не были внесены сведения о прекращении моей адвокатской деятельности», - сообщил Бабиков.

По его словам, он подал заявление о прекращении адвокатской деятельности 28 декабря 2019 года, однако до 10 января эти сведения не были внесены в реестр адвокатов. «Я продолжал согласно этому реестру числиться как адвокат, поэтому я на общественных началах в некоторых вопросах, не вникая в дела, не исследуя их содержания и вникая в досудебное расследование, помогал рассмотреть определенные организационные вопросы, касающиеся досудебного расследования», - сказал он.

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Как отметил Бабиков, он помогал разрабатывать порядок проведения конкурса в ГБР, который опубликован на данный момент на сайте и который не действовал на время проведения конкурса, в котором он победил.

«На занятие должности заместителя и первого заместителя был разработан временный конкурс, порядок был, и он предполагал и формирование комиссии, и проведение этого конкурса. На официальном сайте ГБР было опубликовано объявление о проведении конкурса с требованиями профессиональными, которым должны соответствовать кандидаты при подаче документов» - сказал Бабиков и заверил, что о конкурсе на должности заместителей директора бюро узнал «с сайта ГБР».

Также Бабиков заверил, что этот конкурс не был формальностью. «С Ириной Венедиктовой я познакомился во время прохождения службы в органах прокуратуры Харьковской области с 2010-го по 2016-й год. Там мы несколько раз пересекались на научных мероприятиях, посвященных реформированию судебной и правоохранительной системы», - сказал он.

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Кроме того, Бабиков отметил, что не знаком ни с представителями партии «Слуга народа», ни Офиса президента.

«Я не знаком ни с одним депутатом из партии «Слуга народа». Из Офиса президента - тем более», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Бабиков утверждает, что не имел никаких договорных отношений с экс-президентом Виктором Януковичем и не знаком с ним.