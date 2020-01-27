Стали известны имена нардепов, которые ни разу не голосовали в Раде в январе

Всего таких насчитали 11, а 42 депутата приняли участие в менее, чем 50% голосований.

В течение января 11 народных депутатов ни разу не принимали участия в голосованиях в Верховной Раде.

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины по итогам анализа показателей участия нардепов в голосованиях.

Кроме того, 42 парламентария приняли участие в менее, чем 50% голосований Рады.

"Среди депутатов, которые не голосовали в январе: Александр Герега (группа "За будущее"), Николай Люшняк (группа "Доверие"), Юрий Солод (ОПЗЖ), Виктор Бондарь (группа "За будущее"), Николай Кучер (группа "За будущее"), Владислав Бородин ("Слуга Народа"), Руслан Горбенко ("Слуга Народа"), Роман Костенко ("Голос"), Анжелика Лабунская ("Батькивщина"), Вадим Столар (ОПЗЖ), Любовь Шпак ("Слуга Народа")", - говорится в сообщении.

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В КИУ отмечают, что часть депутатов не голосовали, несмотря на то, что были зарегистрированы в Раде, другие же депутаты зарегистрированы на заседаниях не были.

"В частности, это В. Бородин, Г. Горбенко, Г. Костенко, А. Лабунская, В. Столар и Л. Шпак. Причины их отсутствия на заседаниях Совета на веб-сайте Верховной Рады не указаны. Также КИУ не учитывал депутатов, в отношении которых имеется информация в СМИ о том, что они болели или пропустили заседания по другим объективным причинам", - уточнили в организации.

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Отмечается, что девять депутатов на протяжении этого месяца приняли участие во всех голосованиях парламента. Это София Федина ("Европейская солидарность"), Александр Литвинов ("Слуга Народа"), Богдан Кицак ("Слуга Народа"), Владимир Ватрас ("Слуга Народа"), Олег Воронько ("Слуга Народа"), Максим Заремский ("Слуга Народа"), Елена Криворучкина ("Слуга Народа"), Сергей Алексеев ("Европейская солидарность") и Руслан Князевич ("Европейская солидарность").

В январе всего состоялось шесть пленарных заседаний, в течение которых проведено 299 голосований.

Как сообщал УНИАН, в Комитете избирателей ранее назвали вторую сессию Верховной Рады "чрезвычайно скандальной".