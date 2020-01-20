Вторая сессия Верховной Рады была "чрезвычайно скандальной" - КИУ

Глава КИУ отмечает, что в парламенте вырос «финансовый популизм».

Вторая сессии Верховной Рады IX созыва была «чрезвычайно скандальной».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на брифинге, где было опубликовано исследование об итогах работы второй сессии ВР.

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«Мы получили целую палитру скандалов, от переписывания к фактам из биографии отдельных народных депутатов», - отметил он.

По словам Кошеля, так называемый «турборежим» определялся «преимущественно тем, что депутаты работали в ночном или позневечернем режиме».

Председатель КИУ отметил, что если сравнивать вторую сессию ВР VIII созыва с соответствующими показателями VIII созыва, то следует вывод, что у нынешнего созыва «отсутствует какой-либо план действий, потому что если в VIII созыве было коалиционное соглашение и по крайней мере, депутаты фракций могли ориентироваться на положение данного соглашения и хотя бы примерно понимать план действий для парламента на полгода, на год». Кошель добавил, что работа нынешней ВР «отмечается большим хаосом в законодательной работе».

Глава КИУ отмечает, что парламент IX созыва характеризуется «отсутствием необходимости искать диалог, компромисс в сессионном зале». По его словам, в ВР прошлого созыва, несмотря на то, что была коалиция «Европейская Украина», поиск компромисса был.

Он добавил, что в нынешнем парламенте это «приводит часто к голосованиям без обсуждений, часто голосованиям «в слепую» и это является достаточно большым негативом».

Кошель отметил, что также достаточно низким является качество законопроектов. По его словам, за первые три месяца работы нынешнего парламента Министерство финансов Украины «забраковало, то есть дало отрицательные заключения, на 53% законопроектов», указывая на то, что средств на реализацию тех или иных законодательных наработок в бюджете просто нет. По его словам, КИУ критиковал прошлый парламент за «финансовый популизм», но там цифра составляла 33%.

Председатель КИУ отметил, что парламент IX созыва довольно часто характеризуется «принятием законодательных решений низкого качества». При этом Кошель добавил, что одна из причин - отсутствие необходимости поиска компромиссов в сессионном зале с целью поисков голосов.