"Ахиллесова пята РФ": экс-глава Совмина АРК указал на "серьезный козырь" Украины в переговорах по Крыму

Экс-глава крымского правительства рассказал о главном козыре, который можно использовать в переговорах с РФ

В аннексированном Крыму все острее ощущается нехватка питьевой воды. Это может стать важным козырем Украины в противостоянии с Россией.

Такое мнение высказал бывший глава Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын, передает "Обозреватель". По его словам, проблема с водой – единственная, которая может принудить Кремль к переговорам по Крыму.

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Куницын напомнил, что президент РФ Владимир Путин категорически отказывается обсуждать статус аннексированного полуострова.

"Единственная проблема, с которой они будут вынуждены по Крыму говорить всегда – это проблема водоснабжения. Они могут строить мосты, могут давать электроэнергию, добывать наш газ на шельфе Черного моря. Но они никогда без днепровской воды Северо-Крымского канала не решат проблему водоснабжения Крыма", – подчеркнул он.

Экс-глава крымского правительства рассказал, что собой представляет канал: "Там стометрове русло, это река фактически. По нему до середины ноября подаются в Крым миллиарды кубометров воды. Причем вода с севера на юг поднимается, самотеком не идет. Там 52 насосные станции на расстоянии более 200 км до Керчи, поднимают воду, перекачивают. Это чрезвычайно сложное ирригационное сооружение. С ноября по март канал останавливался, делались ремонтные и строительные работы, его одевали в бетонное русло".

По его словам, запасов питьевой воды в Крыму, чтобы обеспечить 2,5 млн местных жителей, не существует.

"За счет того, что десятки тысяч скважин сделали и вытащили из водоносных горизонтов то, что оставалось, они эти годы продержались... Севастополь еще как-то себя может обеспечить за счет Чернореченского водохранилища. В Ялте и Алуште горы, на Ай-Петри снег бывает. Но в этом году засушливый сезон, не откуда брать воду, чтобы перебрасывать в водохранилища", – отметил Куницын.

Он подчеркнул, что Северо-Крымский канал сегодня, по сути, разрушен, потому что это ирригационное сооружение 6 лет не реконструируется и не поддерживается.

"Несмотря построенные мосты, физически невозможно подать стометровую реку через Керчь-Еникальский канал, где Азовское море соединяется с Черным. Представляете, какие ирригационные сооружения надо построить? И запасов воды таких нет на Кубани. Есть еще вариант – строительство опреснительных сооружений морской воды, как Сингапур. Но это десятки миллиардов долларов, которых у России нет. Это очень дорогое удовольствие", – пояснил бывший глава правительства АР Крым.

"Поэтому я убежден, что единственный вопрос по Крыму, по которому Россия будет говорить – это вода. А за воду в Крыму они могут подвинуться во многих вопросах, в частности и по Донбассу. Вода в Крым – это ахиллесова пята для России. Им ее неоткуда взять, кроме как из Днепра. Это серьезный козырь для Украины – один из немногих", – заключил Куницын.