Власенко раскритиковал представление ГПУ о снятии неприкосновенности с Клюева

Об этом он заявил в комментарии LB.ua.

"Никто не может сказать, что я буду защищать Клюева, потому что он мне лично столько сделал, что он мне точно, мягко говоря, не друг. И я полностью поддерживаю тот слоган, который вывесили в парламенте - Клюев должен сидеть в тюрьме. Кроме того, он в публичной плоскости столько наделал, что можно как десять представлений на него подать...", - отметил Власенко.

"Но вместо этого, Генпрокуратура направляет бумажку, которая вызывает у меня два вопросам. Либо они договорились, либо в ГПУ - непрофессионалы. Потому что в представлении на Сергея Клюева написано, что Андрей Клюев в неустановленном месте в неустановленный способ создал давление на конкурсную комиссию. А это свидетельствует о том, что Сергей Клюев совершил преступление. Если мы поддержим данное представление, то через какое-то время Клюев принесет нам решение Евросуда о политических мотивах этого дела", - пояснил депутат.

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Он также напомнил, что парламент проголосовал за привлечения к ответственности трех судьей "по таким же плохим документам". "И где эти судьи? Где судьи в тюрьмах? Где представления по другим судьям?" - добавил он.

Напомним, Клюев подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах, ему грозит более 10 лет лишения свободы.